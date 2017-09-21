مميش: 470.6 مليون دولار ارتفاع في عائدات قناة السويس أغسطس الماضي

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

قال الفريق مهاب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة التجارة العالمية المارة في قناة السويس، تشهد حاليًا زيادة ملموسة في العائدات وكميات البضائع العابرة، وأعداد السفن والحمولات.

وبحسب مميش، سجلت القناة في أغسطس 2017 عائدات قياسية قدرها 470.6 مليون دولار، تعادل 8.3 مليار جنيه، مقابل 447.6 مليون دولار، بزيادة 23 مليون دولار، عن أغسطس 2016 بنسبة 5.1%.

وأرجع مميش الزيادة في اﻹيرادات إلى استمرار تعافي حركة التجارة العالمية، ما أدى إلى زيادة التجارة العابرة لقناة السويس، وبصفة خاصة تجارة الحاويات، وتجارة بضائع الصب الجافة والمنتجات البترولية.

وحققت سفن الحاويات زيادة في اﻹيراد، مقدارها 12.1 مليون دولار، كما حققت سفن الصب الجاف زيادة مقدارها 3.7 مليون دولار، وحققت سفن البترول الخام ومنتجاته زيادة قدرها 3.7 مليون دولار، كما حققت بعض اﻷنواع اﻷخرى زيادات متفاوتة أدت جميعها إلى زيادة إجمالي اﻹيراد بحوالي 23 مليون دولار خلال أغسطس 2017.

وأضاف مميش، أن حركة الملاحة في القناة سجلت عبور 1528 سفينة خلال أغسطس 2017 مقابل 1462 في أغسطس 2016 بزيادة 66 سفينة بمعدل 4.5%، بإجمالي حمولات 91.5 مليون طن مقابل 87.8 مليون طن في أغسطس 2016 بزيادة 3.7 مليون طن تعادل 4.2%.

وأوضح الفريق مميش، أن الزيادة المستمرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، منذ بداية العام الجاري هي خير دليل على أهمية قناة السويس، كمرفق ملاحي عالمي، مشددًا على استعداد القناة الدائم للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية، ومواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري بالاتجاه نحو صناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لاسيما بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، وتقليل ساعات الانتظار والعبور بما رفع من تصنيف القناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة لتظل قناة السويس القناة الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا.