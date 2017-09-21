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محكمة ألمانية تسمح بترحيل تونسي متهم بالإرهاب بشروط

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مصراوي Masrawy

محكمة ألمانية تسمح بترحيل تونسي متهم بالإرهاب بشروط

11:50 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

محكمة ألمانية تسمح بترحيل تونسي متهم بالإرهاب بشروط

محكمة

لايبتسيج- (د ب أ):

وافقت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا على ترحيل التونسي هيكل إس. إلى تونس بشروط حيث اشترطت أن تتعهد التونسية أولا بإتاحة الفرصة للمشتبه بصلته بالإرهاب بالنظر في إمكانية خفض مدة عقوبة السجن في حالة إدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد.

وألقي القبض على الشاب التونسي، 36 عاما، فبراير الماضي وهو رهن الاعتقال على ذمة التحقيقات في ألمانيا.

ويصنف هيكل من قبل السلطات الأمنية على أنه مصدر خطر شديد وتتهمه بأنه كان يجهز لتنفيذ هجوم في ألمانيا باسم تنظيم داعش، كما أن السلطات التونسية تشتبه بصلة مواطنها بالإرهاب.

وكانت محكمة ولاية هيسن في فرانكفورت قد رفضت طعنا للشاب ضد قرار ترحيله وقالت إن هذا الترحيل يتوافق مع القانون، ولكنها طالبت المحكمة الإدارية بالبت في مدى قانونية الترحيل بالنظر للمادة 58a من القانون الألماني المتعلقة بمدى خطورة الشخص المرحل على الأمن العام في ألمانيا؛ وهو ما تم من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الخميس.

وتسمح هذه المادة بالترحيل لدرء أي خطر إرهابي محتمل.

وكانت محكمة فرانكفورت الإدارية قد أمرت بترحيل التونسي في 23 أكتوبر الماضي، موافقة بذلك على طلب هيئة شؤون الأجانب والتي تقدمت بطلب ترحيل التونسي بعد أن كانت المحكمة الجنائية الألمانية قد ألغت أمر اعتقاله مما اضطر السلطات للإفراج عنه بعد نحو نصف عام من اعتقاله على ذمة التحقيقات.

ولكن تم اعتقال الشاب مرة أخرى بقرار من المحكمة الابتدائية.

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