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مسئول روسي يحذر أمريكا من اللجوء للخيار العسكري ضد كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

مسئول روسي يحذر أمريكا من اللجوء للخيار العسكري ضد

11:40 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

مسئول روسي يحذر أمريكا من اللجوء للخيار العسكري ضد كوريا الشمالية

نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف

موسكو- (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن اقدام الولايات المتحدة على تنفيذ أية إجراءات عسكرية ضد كوريا الشمالية، ستؤدي إلى حدوث عواقب كارثية تُلقي بظلالها على المنطقة والعلاقات الدولية.

وأضاف غاتيلوف في تعليقه على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد بشأن التدمير الكامل لكوريا الشمالية: " أن أطروحة واشنطن المستمرة بإمكانية اللجوء إلى جميع الخيارات الدبلوماسية والعسكرية فيما يخص أزمة بيونج يانج النووية سيكون له عواقب وخيمة على كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية وعلى المنطقة وكل العلاقات الدولية بوجه عام".

وأوضح نائب وزير الخارجية فى تصريحه الذى أوردته وكالة "تاس" الروسية، اليوم -الخميس- أنه يجب التفكير في كيفية بدء المحادثات وإجراء الحوار وليس التفكير في استخدام الخيارات العسكرية.

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