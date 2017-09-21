تعاني من عقد نفسية ولهذا السبب ابتعدت عن الفن.. 14 معلومة عن سهير المرشدي

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أثرت المسرح والسينما والتليفزيون بأعمالها، وزاد من تألقها زواجها بأحد أهم مخرجي المسرح في مصر، لكن ابتعادها لفترة طويلة عن مجال التمثيل، جعلها تتأخر خطوات إلى الوراء عن بنات جيلها، فلم تنل القدر الكافي من النجومية، لكن مواصلة ابنتها الوحيدة للمسيرة الفنية، جعلها في غاية السعادة، ودفع بها للعودة مرة أخرى للتمثيل بعد طول غياب.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 14 معلومة عن الفنانة القديرة سهير المرشدي.

1- اسمها بالكامل "سهير المرشدي بك منتصر".

2- ولدت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، يوم 21 سبتمبر 1946، أي أنها تبلغ من العمر 71 عاما.

3- انتقلت مع أسرتها إلى مدينة القاهرة، للإقامة في حي الحلمية الجديدة.

4- تعلمت في مدرسة "الحلمية الثانوية للبنات"، حيث ظهرت موهبتها الفنية للمرة الأولى، وحصلت من مديرة مدرستها على شهادة تقدير عن دورها في مسرحية "الأميرة العمياء".

5- اعترض والدها على دخولها المجال الفني، لكن مساعدة عمها لها جعلت والدها يقبل بفكرة دخولها التمثيل، وسرعان ما تحول إلى واحد من معجبيها.

6- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني في نهاية ستينيات القرن العشرين بأدوار محدودة.

7- الظهور السينمائي الأول لها كان في فيلم "الزوجة الثانية"، مقابل أجر 3 جنيهات.

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8- تزوجت من أستاذها كرم مطاوع، وكانت تلك هي الزيجة الأطول عمرًا في حياة مطاوع، والتي استمرت 20 عامًا، بدأت في عام 1971، ونتج عنها ابنتها الفنانة "حنان مطاوع"، التي تشبه والدها في الطباع، وتشبه والدتها الفنانة شهير المرشدي في الملامح بشكل كبير.

9- تحدثت في برنامج "فحص شامل" عن علاقتها بزوجها الراحل كرم مطاوع، فقالت: "كرم مطاوع كان أستاذي، وكنت أكرهه كثيرا، ولم أكن أحب أن ألتقي به، وسر خلافي معه قبل الزواج كان بسبب أنه يريدني أن أحضر كل المحاضرات، وأنا كنت بدأت التمثيل ولم أكن أذهب إليها"، وتابعت: "بالرغم من انفصالنا فى فترة من الفترات فإننى أكن له كل الحب والاحترام"، مضيفة أن طلاقها منه كان رحمة من الله -سبحانه وتعالى- لأنه مرض بعد ذلك وتوفي، ولم تكن لتتحمل أن تراه في هذه الحالة، على حد قولها.

10- شاركت فيما يقرب من 100 عمل فني، ما بين مسرحيات -أشهرها: "إيزيس، اليهودي التائه، المشخصاتية"- وأفلام -منها: "بنات في الجامعة، العشق والدم، رغبة متوحشة، احتيال، مطاوع وبهية"- ومسلسلات، أبرزها: "لا أحد ينام في الإسكندرية، طريق الخوف، النار والطين، أريد رجلًا، موعد مع الوحوش".

11- قالت إنها تعرضت لانتقادات عديدة بعد أحد مشاهدها مع الفنان محمود حميدة، والذي قبلها خلاله، وهو ما بدا غريبًا على الجمهور، لا سيما وأنها لم تقم بهذا من قبل، مضيفة: "أنا عمري ما باعمل ده في الأفلام، بس في أوقات بيبقى لازم فيها كده، وبعدين وقتها محمود حميدة كان بيبوس الشخصية مش أنا، ده غير إنها لحظة خاصة جدا، فإزاي الممثلين هيعملوا ده بنية مسبقة، وقدامهم 20 واحد".

12- بررت سبب ابتعادها لفترة عن التمثيل قائلة: "الزواج مسؤولية، والإنجاب مسؤولية أكبر، وكان لازم أتفرغ لبنتي، وكمان أنا سافرت فترة طويلة برا مصر، وكل ده أبعدني عن التمثيل".

13- أكدت أنها كانت تعاني من عقد نفسية كبيرة، مشيرة إلى أنها رغم ذلك لم تستخدم المهدئات في حياتها على الإطلاق، كما قالت: "ساعات لما حاجة بتضايقني جدا باقوم كاتباها في ورقة وأستنى، لو لقيت حل باسيبها، لو ماعرفتش أحلها باقطعها وأرميها، وبجد باحس براحة كبيرة بعدها".

14- تولت منصب رئيسة مجلس إدارة جمعية أنصار التمثيل والسينما، وحازت وسام العلوم والفنون من مهرجان قرطاج التونسي، فضلا عن مشاركتها بأربعة أفلام تم اختيارها ضمن أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، ومنها: "الزوجة الثانية، عودة الابن الضال، البوسطجي".