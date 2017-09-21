بدء الأعمال الإنشائية في مستشفى طنطا العام بتكلفة نصف مليار جنيه

الغربية – مروة شاهين:

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، بدء الأعمال التنفيذية لإنشاء مستشفى طنطا العام الجديدة بمنطقة "سبرباي" التابعة لمركز طنطا بسعة 300 سرير وبتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه.

وأضاف "شرشر" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن تلك المستشفى ستخدم مركز ومدينة طنطا والمراكز المجاورة لطنطا وستمثل نقله كبيرة في القطاع الصحي بالغربية لصالح المواطنين والمرضى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن عملية إنشاء مستشفى طنطا الجديد تأتي في إطار خطة الوزارة والمديرية بالنهوض وتطوير القطاع الصحي بالمحافظة.