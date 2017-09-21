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أهالي يشتكون من تآكل أعمدة الإنارة بالمنوفية.. ورئيس "الشهداء": جاري إصلاحها

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مصراوي Masrawy

أهالي يشتكون من تآكل أعمدة الإنارة بالمنوفية.. ورئيس "الشهداء": جاري إصلاحها

11:25 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

أهالي يشتكون من تآكل أعمدة الإنارة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أشتكى أهالي عزبة النجارين، التابعة لكفر السوالمية بمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، من تلف وتآكل أعمدة الإنارة في الشوارع، ما يؤدي إلى انتشار الظلام، وارتفاع معدلات الطرق.

وقال عبدالحميد جمال أحد أهالي العزبة، إن أعمدة الإنارة لا يتم صيانتها منذ فترة طويلة، ما أدى إلى خروجها من الخدمة، بالإضافة إلى أنها تهدد أرواح الأهالي في فصل الشتاء، وسقوط الأمطار.

من ناحية أخرى، قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مدينة الشهداء، بعمل المعاينة على الطبيعة، من قِبل رئيس الوحدة المحلية بدراجيل وشبكة الكهرباء وتمت المعاينة، مقررًا بتدبير الأعمدة وزراعتها في أقرب وقت ممكن وإنارتها.

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