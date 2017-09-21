العثور علي رأس أدمية بدون جسد ملقاة بمدينة رفح
العثور علة رأس آدمية بدون جسد ملقاة بمدينة رفح
11:24 ص الخميس 21 سبتمبر 2017
مستشفى رفح
كتب - أشرف سويلم:
عثر أهالي قرية الحسينات بمدينة رفح، اليوم الخميس، على رأس آدمية بدون جسد.
وتبين أن الرأس لمواطن يدعى سليمان سلمي حسن سلامة، 45 عامًأ، كان سبق أختطافه علي أيدي عناصر تنظيم بيت المقدس.
جرى نقل رأس المواطن إلى مستشفى رفح العام.
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