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العثور علي رأس أدمية بدون جسد ملقاة بمدينة رفح

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مصراوي Masrawy

العثور علة رأس آدمية بدون جسد ملقاة بمدينة رفح

11:24 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

العثور علة رأس آدمية بدون جسد ملقاة بمدينة رفح

مستشفى رفح

كتب - أشرف سويلم:

عثر أهالي قرية الحسينات بمدينة رفح، اليوم الخميس، على رأس آدمية بدون جسد.

وتبين أن الرأس لمواطن يدعى سليمان سلمي حسن سلامة، 45 عامًأ، كان سبق أختطافه علي أيدي عناصر تنظيم بيت المقدس.

جرى نقل رأس المواطن إلى مستشفى رفح العام.

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