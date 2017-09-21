سقوط عصابة "عنبة" لسرقة بطاريات شبكات المحمول في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات شبكات الهواتف المحمولة من الطرق الصحراوية، وتصرفهم في متحصلات جرائم السرقات بالبيع لدى عملائهم.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا في المحضر رقم 27 لسنة 2017، جنح قسم العلمين – أمن مرسى مطروح، بسرقة بطاريات شبكات الهواتف المحمولة التابعة لشركة فودافون، وصدور قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم "أحمد. ج. ع" 24 سنة، عاطل، ونفاذا لقرار النيابة العامة، وباستهداف المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "أحمد. س. م" 28 سنة، عاطل "هارب"، و"محمود. أ. أ" و"شهرته "عنبة" 27 سنة، عاطل، "هارب"، و"محمد. إ س" وشهرته "محمد أبوعقدة" 26 سنة، تاجر خردة، "هارب" والذين يكونون تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في سرقة بطاريات شبكات الهواتف المحمولة من الطرق الصحراوية، والتصرف في متحصلات جرائم السرقات بالبيع لدى عملائهم كل من: "س. ع. 38 سنة- تاجر خردة بطاريات، و"سعفان. م. م 48 سنة- تاجر خردة بطاريات، و"محمود. س. م- 18 سنة" نجل الثاني ويعمل طرفه، و"عاطف. ش. أ" 50 سنة صاحب معرض بطاريات.

وضبط المتهمين بإرشاد المتهم، وبمواجهتهم بما ورد باعترافات المتهم أقروا بشرائهم البطاريات المستولى عليها وتم بإرشادهم ضبط 44 بطارية والتحفظ عليها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17 أحوال قسم ثان شبرا الخيمة.