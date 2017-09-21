نتيجة تنسيق الأزهر: الطب 94 %.. والصيدلة 91 %.. والهندسة 88%

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2018-2017.

وقال رئيس جامعة الأزهر في تصريحات صحفية، إن إجمالي عدد المتقدمين للتنسيق بلغ 84541، وأنه يمكن للذين تخلفوا عن التقديم البالغ عددهم 10339 تسجيل رغباتهم الكترونيا مع فتح باب التحويلات الذي ستعلن عنه الجامعة خلال الأسبوع الأول من الدراسة، التي ستبدأ السبت المقبل.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه تم للمرة الأولى توحيد الحد الأدنى بالكليات العملية طب البنين القاهرة والأقاليم 94% وطب البنات95,46%.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين القاهرة وأسيوط ودمياط 611 درجة بنسبة 94%، ولطب الأسنان القاهرة وأسيوط 604 بنسبة 93 % ولصيدلة القاهرة601 بنسبة 92,46 ولصيدلة أسيوط 591,5 بنسبة 91%، والحد الأدنى لهندسة القاهرة وقنا بنين 572 بنسبة 88%.

وأضاف جامعة الأزهر أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات القاهرة وأسيوط ودمياط 620,5 بنسبة 95,46% ولأسنان القاهرة 618 بنسبة 95,.8% ولصيدلة بنات القاهرة وأسيوط 611 بنسبة 94% ولهندسة بنات القاهرة 594 بنسبة 91,38% ولتمريض بنات القاهرة 586بنسبة 90,15%.