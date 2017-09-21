"العبور" تبدأ تسليم وحدات ١٠ عمارات بالمرحلة الأولى من "دار مصر"

كتبت- ندى الخولي:

بدأ جهاز مدينة العبور، تسليم عدد من وحدات المرحلة الأولى للإسكان المتوسط "دار مصر" لمالكيها، منذ صباح أمس الأربعاء.

وبحسب المالكين، فإنه جاري تسليم الوحدات في العمارات التي تحمل أرقام من ٥٠ لـ٥٩.

وتشمل المرحلة الأولى من دار مصر بالعبور، 2136 وحدة (89 عمارة)، و3024 وحدة (126 عمارة) بالمرحلة الثانية، و816 وحدة (34 عمارة) بالمرحلة الثالثة، وهي التي ستطرح للحجز قريبًا.

وكان أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، قال إنه تم استلام بعض عمارات المرحلة الأولى من الهيئة الهندسية، وسيتم تسليم الوحدات بها يوم 30 سبتمبر 2017. أما المرحلة الثانية والتي تضم 126 عمارة سكنية، فجاري تنفيذها على أن يتم تسليمها في يناير 2018.