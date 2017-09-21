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مرتضى منصور يتقدم بـ 23 محضرا ضد شركتي محمول وأحمد سليمان

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مصراوي Masrawy

يتقدم بـ 23 محضرا ضد شركتي محمول وأحمد سليمان

11:29 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

مرتضى منصور يتقدم بـ 23 محضرا ضد شركتي محمول وأحمد سليمان

كتب - محمد شعبان:

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي ، بعدة بلاغات بقسم شرطة العجوزة، ضد المرشح المحتمل لانتخابات النادي أحمد سليمان وشركتين لخدمات المحمول.

وجاء في المحضر، أن "منصور" يتضرر من مستخدمي 23 خط محمول محددين؛ لتعديهم عليه بالسب والقذف، وتهديده بالقتل.

واتهم رئيس نادي الزمالك شركتين لخدمات المحمول بالمساعدة في ذلك، وأيضا أحمد سليمان.

حُررت المحاضر اللازمة "23 محضرا"، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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