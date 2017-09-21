مرتضى منصور يتقدم بـ 23 محضرا ضد شركتي محمول وأحمد سليمان

كتب - محمد شعبان:

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدة بلاغات بقسم شرطة العجوزة، ضد المرشح المحتمل لانتخابات النادي أحمد سليمان وشركتين لخدمات المحمول.

وجاء في المحضر، أن "منصور" يتضرر من مستخدمي 23 خط محمول محددين؛ لتعديهم عليه بالسب والقذف، وتهديده بالقتل.

واتهم رئيس نادي الزمالك شركتين لخدمات المحمول بالمساعدة في ذلك، وأيضا أحمد سليمان.

حُررت المحاضر اللازمة "23 محضرا"، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.