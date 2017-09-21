أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء تسليم وحدات "دار مصر" في المدن الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء تسليم وحدات "دار " في المدن الجديدة

11:14 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    fea2738058.jpg

  • عرض 4 صورة

    c747ce3f73.jpg

  • عرض 4 صورة

    c525830435.jpg

  • عرض 4 صورة

    84e6e3d23b.jpg

إعادة الألبوم

السيسي: الإرهاب تراجع في ليبيا.. والوقت مهيأ لحل الأزمة

الألبوم التالى

: الإرهاب تراجع في ليبيا.. والوقت مهيأ لحل الأزمة

كتبت- ندى الخولي:

صرح مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عددًا من أجهزة المدن الجديدة بدأت في تسليم الوحدات السكنية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، حيث تم حتى الآن تسليم 173 وحدة، بمدن: دمياط الجديدة، وبدر والعاشر من رمضان، والعبور.

وقال الوزير في بيان صحفي، إنه تم تسليم 120 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة، و٢٠ وحدة سكنية بمدينة بدر، و19 وحدة بمدينة العاشر من رمضان، و14 وحدة بمدينة العبور، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحاجزين ما زالوا يستكملون أوراقهم ببنك التعمير والإسكان، ووحداتهم جاهزة للتسليم.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، على تسليم وزارة الإسكان مجموعة من العمارات بكل مدينة من المرحلة الأولى للمشروع شهريا، ثم يتولى بنك التعمير والإسكان إخطار الحاجزين للحضور للبنك وإنهاء إجراءات التسليم، التي تتم في موقعالمشروع، موضحا أن الهيئة الهندسية ضاعفت نسب التنفيذ فى الفترة الأخيرة، للعمل على سرعة تسليم الوحدات للمستحقين، وسيبدأ التسليم في باقي المدن تباعًا.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إنشاء جهازي تنمية مدينة حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة

    أخبار

  • وزير الإسكان ومحافظ المنيا يسلمان عقود 6844 وحدة للفائزين بالمحافظة

    أخبار

  • مدبولي ومحافظ المنيا يفتتحان توسعات محطة مياه معصرة ملوي و"بني عامر"

    أخبار

  • رئيس "المنيا الجديدة": 3 مليار و735 مليون جنيه استثمارات بالمدينة

    أخبار

إعلان

b872acad1c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا