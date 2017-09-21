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مقتل وإصابة 19 إثر انحراف شاحنة مساعدات لمسلمي الروهينجا

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 19 إثر انحراف شاحنة مساعدات لمسلمي الروهينجا

11:21 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

مقتل وإصابة 19 إثر انحراف شاحنة مساعدات لمسلمي الروهينجا

ارشيفية

داكا (أ ش أ)

لقي تسعة من عمال الإغاثة على الأقل حتفهم فيما أصيب عشرة آخرون بجروح إثر انحراف شاحنة محملة بمساعدات للاجئي الروهينجا المسلمين في بنجلاديش عن الطريق وسقوطها في أحد الخنادق بمقاطعة "بانداربان" الواقعة جنوب شرقي البلاد وذلك عقب ساعات من تعرض شحنة مساعدات أخرى للهجوم من قبل مجموعة من البوذيين.

وذكرت "إيه بي سي" الأمريكية اليوم -الخميس - أن الشحنتين كانتا مقدمتين من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال مسئول طبي بنغالي "أونج سوي بروي" إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في الحال في حين توفي الثلاثة الآخرون عقب وصولهم إلى المستشفى، بينما يتلقى المصابون العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر "ميسادا سيف" إن جميع القتلى من العمال البنغاليين الذين تم تعيينهم لتوزيع المساعدات الغذائية إلى 500 أسرة من أقلية الروهينجا الذين فروا من ميانمار الى بنجلاديش .

وأشارت إلى أن الشاحنة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر البنغالي، معربة عن صدمة مسئولي اللجنة وحزنهم لوقوع الحادث.

هذا المحتوى من

Asha

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