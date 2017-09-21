الجارالله عن استفتاء كردستان: "الله يستر على العراق"

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

رجّح أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، أن تشهد المنطقة حروبا مشابهة لحروب الشمال التي دارت رحاها في أوروبا الشمالية والشمالية الشرقية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، من خلال ما يحدث في إقليم كردستان.

وكتب الجارالله، في تغريدة عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر، "ما يحدث في إقليم كردستان قد نرى من خلاله عودة حروب الشمال التي دامت سنين طويلة"، مُضيفًا "الله يستر على العراق.. وهذا نتيجة ما فعله الحشد الشعبي عملاء إيران".

وتابع الجارالله "مافعله الحشد الشعبي من رفع وتيرة الطائفية وضغطه علي سُنّة العراق خلق رعب لدى الأكراد".

وقالت مصادر كردية إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، هدد الأكراد بهجوم من قِبل "الحشد الشعبي" إذا لم يوقفوا الاستفتاء في إقليم كردستان العراق المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر الجاري.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر مُقرّب من الاتحاد الوطني الكردستاني، قوله إن سليماني زار كردستان أخيرًا، وأبلغ قيادات الاتحاد المقربة من طهران، بأن "إيران منعت لحد الآن تدخل الحشد الشعبي في كركوك، وإنها لن توقف الحشد إذا نفذ هجومًا على كردستان".

يأتي هذا بينما جدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفض بلاده للاستفتاء في كردستان العراق، وحذر من أن "أية تغييرات في الحدود الجغرافية في المنطقة".

واعتبر أن "استفتاء كردستان العراق يمكن أن يؤدي إلى توترات ونزاعات خطيرة للغاية"، وذلك خلال لقائه نظيره النمساوي ألكسندر فان در بلن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكّدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، من جديد، أن الولايات المتحدة "تعارض بشدة" الاستفتاء المقرر بشأن استقلال أكراد العراق، داعية الزعماء الأكراد العراقيين إلى الدخول في مفاوضات مع الحكومة العراقية بدلًا من ذلك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. فيما أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المملكة تتطلع إلى "حكمة وحنكة" رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بعدم إجراء الاستفتاء.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد دعا، الأربعاء، إلى إلغاء خطط إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان داعيًا إلى إجراء حوار مباشر بدلًا منه.

وقال وزير خارجية إقليم كردستان العراق فلاح مصطفى بكير، إن "الوقت قد حان لاتخاذ قرار إجراء استفتاء على استقلال الإقليم، وذلك عقب التاريخ المأساوي للعراق".

وأضاف أن الاستفتاء سيجرى بشكل سلمى بالإضافة إلى الدخول فى مفاوضات مع بغداد من أجل أن تكون هناك دولتان مستقلتان تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام".