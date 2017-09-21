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حكومة كردستان: القوات العراقية لن تتقدم من المناطق الحدودية للبيشمركة

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مصراوي Masrawy

حكومة كردستان: القوات العراقية لن تتقدم من المناطق الحدودية للبيشمركة

11:13 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

حكومة كردستان: القوات العراقية لن تتقدم من المناطق الحدودية للبيشمركة

جبار الياور

القاهرة (مصراوي)

قال الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، جبار الياور، الخميس، بأن قوات البيشمركة لن تشارك في عمليات تحرير الحويجة من تنظيم داعش.

وأكد الياور لشبكة رووداو الإعلامية الكردية أن القوات العراقية "لن تتقدم من المناطق الحدودية للبيشمركة".

وقال الياور ""قوات البيشمركة ستقوم بحماية الخطوط الدفاعية التي تتواجد بها، ولن تسمح لعناصر داعش بالاقتراب من أماكن تواجدها، مثلما فعلت اثناء معارك تحرير تلعفر."

وبدأ الجيش العراقي الخميس عملية عسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، الواقعة جنوب غربي كركوك، من تنظيم داعش.

يمثل الهدف من مهمة القوات العراقية في عمليات الحويجة استعادة ما يقارب مائتين وثمانين كيلو متراً مربعاً من الأراضي بين محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.

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مصراوي Masrawy

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