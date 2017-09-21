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كوبر يحسم مصيره مع المنتخب

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كوبر يحسم مصيره مع المنتخب كوبر يحسم مصيره مع المنتخب

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جدد مفاوضاته مع الأرجنتيني هيكتور ، مدرب الفراعنة، لتولي تدريب مُحاربي الصحراء، في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أن كوبر رفض الرحيل عن الوطني، لتمسكه بحلم الوصول لكأس العالم، على أن يُناقش بعدها العروض التي تلقاها مؤخرًا.

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كان كوبر تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، أبرزهم فالنسيا الإسباني، إلا أنه أجل تلك العروض لحين الانتهاء من مشوار بتصفيات مونديال 2018.

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التحرير

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