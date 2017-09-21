عبد الفتاح يكشف موعد الإعلان عن قائمة الحكام المشاركين بمونديال روسيا

التحرير

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أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيعلن قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم نهاية نوفمبر المقبل.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إن المتعارف عليه اختيار 3 أطقم تحكيمية كاملة من قارة إفريقيا، مُتمنيًا أن يتواجد جهاد جريشة الحكم الدولي المصري في المونديال.

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وتابع «عبد الفتاح»، أن اللجنة رفضت طلب محمد الحني، الحكم الدولي بوضع اسمه في القائمة الدولية، وهو مُصاب لأنه رسب في الاختبارات الأصلية والإعادة، موضحًا أنه من المفترض أن الحكم المُصاب لايقوم بتدريبات الجري في الاختبارات لأنه يكون مصابًا ويُحضر تقريرًا يُفيد هذا المعنى.

ولفت «عبد الفتاح» إلى أن هناك 4 حكام يتنافسون على مقعد حكم ساحة و2 في مقاعد المساعدين، وهم: أحمد الغندور ومحمد الصباحي ومحمد عادل لحكم الساحة بعد خروج محمد الحنفي، ويوسف البساطي وهاني خيري ومحمد محمود لطفي وهاني عبدالفتاح للحكم المساعد بعد خروج أيمن دجيش وضياء السكران بسبب اعتزالهما التحكيم الدولي.