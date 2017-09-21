إسماعيل يعين مصطفى عبد اللطيف رئيسا لقطاع الشركات

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أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 2015 لسنة 2017، بتعيين مصطفى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة السياحة، رئيسا لقطاع الشركات والمرشدين السياحيين، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم "51390 "والتي أقامها الأخير، ضد وزير السياحة بعد قرار نقله المفاجئ من رئاسة قطاع الشركات، دون أي أسباب واضحة.

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كان هشام زعزوع، وزير السياحة السابق، قرر ندب عبد اللطيف لقطاع التخطيط، كما ندب بدلا منه محمد شعلان رئيسا لقطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، فيما تقدم عبد اللطيف بدعوى قضائية للعودة لمنصبه، موضحا أنه تم عزله من منصبه بناءا على توصية من جهة رقابية دون سند أو دليل دامغ على ارتكابه لأية مخالفات.

