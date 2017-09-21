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«الإسكان»: بدء تسليم وحدات «دار مصر» فى 4 مدن جديدة

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«الإسكان»: بدء تسليم وحدات «دار مصر» فى 4 مدن جديدة «الإسكان»: بدء تسليم وحدات «دار مصر» فى 4 مدن جديدة

التحرير

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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عددا من أجهزة المدن الجديدة بدأ في تسليم الوحدات السكنية بمشروع "دار " للإسكان المتوسط، للفائزين بها، حيث تم حتى الآن تسليم 173 وحدة، بمدن: دمياط الجديدة، وبدر والعاشر من رمضان، والعبور.

وقال مدبولي إنه تم تسليم 120 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة، و٢٠ وحدة سكنية بمدينة بدر، و19 وحدة بمدينة العاشر من رمضان، و14 وحدة بمدينة العبور، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحاجزين لا يزالون يستكملون أوراقهم ببنك التعمير والإسكان، ووحداتهم جاهزة للتسليم.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، على تسليم وزارة الإسكان مجموعة من العمارات بكل مدينة من المرحلة الأولى للمشروع شهريا، ثم يتولى بنك التعمير والإسكان إخطار الحاجزين للحضور للبنك وإنهاء إجراءات التسليم، التى تتم فى موقع المشروع، موضحا أن الهيئة الهندسية ضاعفت نسب التنفيذ فى الفترة الأخيرة، للعمل على سرعة تسليم الوحدات للمستحقين، وسيبدأ التسليم فى باقى المدن تباعا.

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