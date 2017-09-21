العُقم يصيب نجوم ريال مدريد (صور)

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حقق نادي ريال مدريد، بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، رقمًا سلبيًا خلال الموسم الجاري، بسبب قلة تسجيل الأهداف رغم وصول الفريق للمرمى أكثر من مرة، ولعب هذا الأمر دورا في الخسارة أمام ريال بيتيس مساء أمس الأربعاء.

وتلقى ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، هزيمة مفاجئة أمام ريال بيتس، بهدف مقابل لاشئ، أحرزه أنتونيو سانابريا في الدقيقة 94، من عمر المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب مباريات الجولة الخامس من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد لم يسجل سوى 3 أهداف من آخر 67 تسديدة على المرمى بملعب سانتياجو برنابيو، كما فشل هجوم الملكي، كريم بنزيما وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو، في إحراز أي هدف خلال الـ 3 مباريات التي أُقيمت في معقل المرنيجي أمام (فالنسيا بالجولة الثانية - ليفانتي بالجولة الثالثة - ريال بيتيس في الجولة الخامس).

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة ترجمة الفرص لأهداف في المباريات التي لعبها الميرنجي على أرضه بلغت 4.5% فقط وهي نسبة منخفضة للغاية، وظهر الأمر بوضوح خلال مواجهة الأمس ضد بيتيس والتي عجز فيها الملكي عن هز شباك الخصم.

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وأوضحت «آس» أن ريال مدريد سدد 27 مرة على المرمى ضد بيتيس، 8 تصدى لها الحارس و6 اعترض الدفاع الكرة، وتصويبة في القائم، بينما خرجت 12 تسديدة بعيدا عن المرمى.

ولم تكن الهزيمة أمس الأربعاء الصدمة الوحيدة لزين الدين زيدان، حيث أن فوز ريال بيتيس بقيادة مديره الفني كيكي سيتيين، أوقف سلسلة تسجيل ريال مدريد في مباريات متتالية عند 73 مباراة.

يذكر أن ريال مدريد جمع 8 نقاط في الـ5 جولات، من بينها نقطتين فقط في "سانتياجو برنابيو" ويحتل المركز السابع، خلف المتصدر برشلونة صاحب الـ15 نقطة، وإشبيلية الثاني برصيد 13 نقطة.