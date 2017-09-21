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جوارديولا يشكر المسؤولين عن قرعة كأس رابطة المحترفين

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جوارديولا يشكر المسؤولين عن قرعة كأس رابطة المحترفين جوارديولا يشكر المسؤولين عن قرعة كأس رابطة المحترفين

التحرير

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قلل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، من المخاوف بشأن تعرض لاعب وسطه الألماني إلكاي جوندوجان، للإصابة خلال مباراة الفريق أمام وست بروميتش ألبيون (2-1) في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمس الأربعاء.

وسقط جوندوجان خلال التحام قوي بعد مرور ساعة من المباراة التي كانت الأولى للاعب الألماني في التشكيلة الأساسية بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي ضد واتفورد قبل 9 أشهر.

وأكد جوارديولا، أن المؤشرات الأولية لا تستدعي القلق، وقال في تصريحات نقلها موقع مانشستر سيتي: "لقد كان موقفا صعبا بالنسبة له، لكني اعتقد أنه سيكون بخير، لديه مشكلة صغيرة في الركبة، ليست مثل الإصابة الماضية، لا اعتقد أنها خطيرة".

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وأسفرت قرعة الدور ثمن النهائي عن مواجهة سيتي مع ضيفه وولفرهامبتون، وعن ذلك قال جوارديولا: «أخيرًا سنخوض مباراة في ملعبنا، منذ أن عملت هنا لم تسفر القرعة عن مواجهة على أرضنا، ولذلك أشكر الذين أجروا هذه القرعة».

وحول مباراة وست بروميتش عقب: "اعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدًا في الشوط الأول، وكان يجب أن ننهي الشوط بهدفين أو ثلاثة بناء على الفرص التي صنعناها، ولكن في الشوط الثاني كنا تحت الضغط لأنه عندما تواجه ركلات ثابتة أو ركنية ضد وست بروميتش يكون الأمر صعبًا، إنهم رائعون في هذه المواقف، وكان من الممكن أن يسجلوا ثانية ونخسر المباراة".

وأتم جواريدولا حديثه قائلًا: "لقد كانت مباراة صعبة خارج ملعبنا ضد وست بروميتش، يلعبون بالفريق الأول، ولكننا سعداء بالفوز جدًا والآن سنخوض المواجهة التالية في ملعبنا، سوف نحترم وولفرهامبتون، ولدينا تجربة من خلال مواجهة هادرسفيلد في الموسم الماضي".

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التحرير

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