كيف عاقبت إدارة إيفرتون روني بعد إدانته بالقيادة مخمورًا؟

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أعلنت إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي، عن عقوبة المهاجم واين روني، بعد إدانته مؤخرًا بالقيادة وهو تحت تأثير الكحول، وذلك حسبما أفادت التقارير الصحفية اليوم الخميس.

وقررت إدارة إيفرتون تغريم روني ماليًا وخصم أسبوعين من راتبه، نحو 300 ألف جنيه إسترليني (340 ألف يورو)، ستتبرع بها لإحدى مؤسسات النادي الخيرية الرائدة في إنجلترا منذ 1998.

وكان المهاجم الدولي السابق صاحب الـ31 عامًا، اعترف يوم الإثنين الماضي بقيادته لسيارته وهو تحت تأثير الكحول، لتتم معاقبته بالخضوع لـ100 ساعة عمل تطوعي فضلا عن منعه من القيادة لعامين.

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وكان روني قاد سيارة وهو تحت تأثير الكحول في الأول من سبتمبر الجاري في الساعة الثانية فجرًا، وألقي القبض عليه وأطلق سراحه لاحقا بعد تغريمه ماليا حتى موعد محاكمته.

وخرج اللاعب ببيان رسمي بعد ذلك يعتذر فيه لفريقه ولزوجته وأبنائه ومشجعيه معترفا بقبوله بالحكم الصادر بحقه.