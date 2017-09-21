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بعد 4 سنوات.. أمن الشرقية يستعيد سيارة مسروقة من مدينة أكتوبر

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مصراوي Masrawy

بعد 4 سنوات.. أمن الشرقية يستعيد سيارة مسروقة من مدينة أكتوبر

10:55 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

بعد 4 سنوات.. أمن الشرقية يستعيد سيارة مسروقة من مدينة أكتوبر

سيارة مسروقة

الشرقية – فاطمة الديب:

استعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، سيارة مُبلغ بسرقتها منذ حوالي 4 سنوات، من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر التابع لمديرية أمن الجيزة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد يفيد بضبط السيارة رقم 404796 ملاكي جيزة، ماركة "هيونداي" بقيادة المدعو "أحمد.س.أ" حاصل على ليسانس شريعة وقانون، مُقيم بمدينة الزقازيق.

بالاستعلام الأمني والتراخيصي، تبين أن السيارة المضبوطة مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 7645 جنح أول أكتوبر لسنة 2013، وتم التحفظ على المتهم والسيارة المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13483 جنح أول الزقازيق لسنة 2017.

سيارة مسروقةسيارة مسروقة

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