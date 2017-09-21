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خفير يصب زميله بطلق ناري عن طريق الخطأ بالشرقية

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مصراوي Masrawy

خفير يصب زميله بطلق ناري عن طريق الخطأ بالشرقية

10:43 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

خفير يصب زميله بطلق ناري عن طريق الخطأ بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب خفير خصوصي، يعمل بمزرعة دواجن بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بطلق خرطوش، على يد زميله عن طريق الخطأ.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "ياسر.ع.إ.م" 34 عامًا، خفير خصوصي بمرزرعة دواجن بالصالحية الجديدة، إلى مستشفى فاقوس العام، مصابًا بطلق خرطوش بالرأس وكسور متعددة بالجمجمة.

بالانتقال وسؤال شقيق المصاب، أشار إلى أنه أثناء وجود شقيقه بالعمل، وبرفقته "هاشم.م.ح" 21 عامًا، خفير خصوصي بذات المزرعة، خرجت طلقة خرطوش من سلاح ناري بحوزة الأخير، عن طريق الخطأ، وأصابت شقيقه.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم، وأفاد المتهم بأنه أثناء عبثه بالسلاح خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ وأصابت المجني عليه، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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