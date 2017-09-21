رفضت الحمل.. شاب يهشم رأس عروسه بـ"شاكوش" بعد 45 يوم زواج

الشرقية – فاطمة الديب

ذهب شاب، في العقد الثالث من عمره، إلى مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس؛ ليُسلم نفسه، اعتقادًا منه أن زوجته فارقت الحياة عقب تعديه عليها وضربها بـ"شاكوش" على رأسها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة بلبيس من المدعو "أسامة.ع 27 عامًا)، مقيم بالبندر، بقيامه بقتل زوجته (ف.ص.ع 19 عامًا)، طالبة جامعية؛ إثر تعديها عليها بالضرب بـ"شاكوش" بسبب خلافات زوجية، لعدم رغبتها في حمل ببداية الزواج، حيث انهم متزوجان منذ شهر ونصف.

بالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين العثور على زوجته غارقة في دماءها، فيما أفاد المتهم بأنه جذبها من شعرها ثم ضربها على رأسها بالـ"شاكوش" عقابا لها على تناولها حبوب منع الحمل دون علمه، فيما تم نقلها المجني عليها إلى مستشفى بلبيس العام، وتبين إصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 46636 جنح بلبيس لسنة 2017، وتم التحفظ على الزوج تحت تصرف النيابة العامة.