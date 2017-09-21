حملات أمنية للتأكد من إغلاق محلات الخمور تزامنًا مع رأس السنة الهجرية
حملات أمنية للتأكد من إغلاق محلات الخمور تزامنًا مع رأس السنة الهجرية
10:44 ص الخميس 21 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - علاء عمران:
شنت مباحث شرطة السياحة، اليوم الخميس، حملة أمنية موسعة؛ للتأكد من إغلاق جميع محال الخمور والملاهي الليلية والبارات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال رأس السنة الهجرية.
ومن جانبه أفاد مصدر أمني، بأن محال الخمور ستظل مُغلقة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس؛ تنفيذًا للوائح رخصة وزارة السياحة، الخاصة بعدم فتح أو تشغيل الملاهي أو المحال التي تقدم الخمور في المناسبات الدينية.
وأشار المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، إلى أن تلك المنشآت السياحية، التي تبدأ من نجمة إلى 5 نجوم، يشملها القرار، وأن الشرط الأهم هو عدم تقديم الخمور تنفيذًا للقانون.
وأضاف المصدر، بأنه يتم إخطار جميع المحلات قبلها بيومين، ومعاقبة جميع المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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