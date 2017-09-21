كيف تعلم أن من تحاوره يريد إنهاء الحديث معك؟

كتبت- هاجر حاتم:

من المواقف المحرجة التي يتعرض لها البعض، هو حينما تود الحديث مع شخص لايملك الوقت، أو يريد إنهاء الحوار على الفور، دون أن تعرف ما هي الأسباب أو العلامات التي توضح لك ذلك، مما يجعلك محط انتقاد لدى الجميع.

من المهم أن تدرك أن محور الحديث ذاته ليس هو سبب رغبةى البعض في إنهائه، فربما يريد الطرف الآخر الذهاب إلى الحمام، أو مرتبط بموعد آخر، أو يريد إجراء مكالمة هاتفية هامة، وحديثك هو ما يعطله، وفقًا لما ذكره موقع هارفارد بيزنيس العربية.

يجب عليك أن تقرأ لغة الجسد جيدًا للشخص الذي تتحدث معه، فعندما ينظر لساعته كثيرًا، أو يتصفح هاتفه، أو يتلفت حوله كثيرًا دون النظر إليك مباشرًة، فهذا يعني أنه يريد إنهاء الحوار.

وحتى لا تتعرض لمثل هذه المواقف يفضل أن تمنح من أمامك فرصة للحديث عن نفسه، حتى لايشعر بالملل، فليس هناك أحدًا ينتابه هذا الشعور حين يتحدث عن نفسه، ومن الممكن أن تكون النسبة هي 40% بالحديث عن نفسك، 60% للطرف الآخر.

كما يفضل أن تكون محاور الحديث واضحة في ذهنك جيدًا، خاصًة في المناقشات الرسمية التي تتعلق بالعمل، أو بالأشخاص الذي تقابلهم لأول مرة.

التعامل مع الزمن أمر مهم جدًا، فمهما كان الحديث شيق، يجب أن تدرك التوقيت المناسب لإنهاء الحوار، أو الاستدراك إلى حوار أعمق، وحتى تصل لهذه المرحلة، عليك أن تتدرب على طرح الأسئلة المفتوحة، التي تجذب من أمامك وتجعله يستطرد في الحديث.