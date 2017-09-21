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ضبط عاطل بحوزته 9 كيلو بانجو بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بحوزته 9 كيلو بانجو بالشرقية

10:33 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

ضبط عاطل بحوزته 9 كيلو بانجو بالشرقية

المتهم

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط عاطل؛ بحوزته كمية من "البانجو"، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "حسن.ع.ح" 43 عامًا، عاطل، مُقيم بقرية "إكياد القبلية" بفاقوس؛ بحوزته فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، و3 لفافات "بانجو" تزن 9 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23258 جنايات فاقوس لسنة 2017، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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