إصابة 5 في حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بحادث تصادم ومصابين بشارع جمال عبدالناصر بمدينة شبين الكوم.

بالانتقال والفحص، تبين أن طرفي الحادث أتوبيس رحلات وسيارة "ميني باص" نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة أثناء سيرهما، نجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى باشتباه بكسر بالساق اليمنى والفك وجروح بالرأس، وقائد السيارة الثانية باشتباه كسر بالساق اليمنى وجروح متفرقة بالجسم، و3 أشخاص آخرين من مستقلي السيارة الأولى وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي وحدثت تلفيات بالمركبتين.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 20126 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2017.