سحب 487 رخصة في حملة مرورية بالعاصمة

كتب -فتحي سليمان:

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة؛ حملات مرورية مُكبرة أمس الأربعاء بكافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة لضبط المخالفات.

أسفرت الحملات بالعاصمة عن تحرير 3369 نموذج 125 مرور، و 3175 مخالفة كلبش وحجز عدد 27 توك توك ومخالفة مركبات بدون لوحات و 77 مخالفات سير النقل ر 487 سحب رخصة و 314 مخالفات دراجات بخارية و 2113 مخالفات متنوعة.

أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.