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بعثة الأهلي تطير إلى تونس لملاقاة الترجي

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مصراوي Masrawy

بعثة الأهلي تطير إلى تونس لملاقاة الترجي

10:15 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

بعثة الأهلي تطير إلى تونس لملاقاة الترجي

كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح الخميس، بعثة فريق النادي الأهلي في طريقها إلى تونس، لملاقاة فريق الترجي في إياب الدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا .

وأنهت سلطات المطار إجراءات سفر البعثة على الطائرة المصرية المتجهة إلى تونس، فيما طالب العاملون بالمطار والركاب فريق الأهلي بتحقيق المكسب والصعود للنهائي الأفريقي .

وتضم قائمة اللاعبين المغادرين ضمن بعثة الفريق كلاً من: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، وسعدالدين سمير، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسين السيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأحمد حمودي، وعماد متعب، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وعبدالله السعيد، وميدو جابر.

يذكر أن النادي الأهلي تعادل مع فريق الترجي التونسي ٢-٢ في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

 

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مصراوي Masrawy

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