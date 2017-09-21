المرصد السوري: 20 قتيلا في 48 ساعة جراء قصف روسي على إدلب وحماة

القاهرة/ دمشق (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 20 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال وتسع مواطنات خلال الساعات الـ 48 الماضية جراء غارات من الطائرات الروسية والتابعة للنظام على مدن وبلدات أرياف إدلب الجنوبية وحماة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن القصف ، الذي استهدف مدن وبلدات خان شيخون وقلعة المضيق والتح وجرجناز والصهرية والهبيط وكفرنبودة، تسبب بوقوع عشرات الجرحى بعضهم لا تزال جراحهم خطرة، ما قد يرشح عدد القتلى للارتفاع.

وأشار المرصد إلى أن الضربات الجوية استهدفت مراكز الدفاع المدني في خان شيخون والتمانعة وكفرنبل بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لاستهداف المستشفيات والنقاط الطبية في الريف الجنوبي لإدلب، من قبل الطائرات الحربية والمروحية، وهي نقطة الرحمة الطبية بخان شيخون ومستشفى الرحمن للتوليد في بلدة التح ،اللذان استهدفا بشكل مباشر، إضافة لاستهداف محيط مستشفى ببلدة كفرنبل ومحيط مشفى بتلمنس ومحيط نقطة طبية بمعرزيتا.