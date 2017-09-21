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الأمن يضع خطة مرورية لتنفيذ أعمال تغذية غرفة محولات كهرباء نادي مدينة نصر

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مصراوي Masrawy

الأمن يضع خطة مرورية لتنفيذ أعمال تغذية غرفة محولات كهرباء نادي مدينة نصر

10:04 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

الأمن يضع خطة مرورية لتنفيذ أعمال تغذية غرفة محولات كهرباء نادي مدينة نصر

نادي مدينة نصر الرياضي

كتب - فتحي سليمان:

وافق اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، على حصول شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على تصريح بدء أعمال تغذية غرفة محولات الكهرباء بنادي مدينة نصر الرياضي بطريق النصر أمام شارع المخيم الدائم.

ومن المقرر أن تكون جميع الأعمال أعلى الرصيف وقطع عمق متر من الاتجاهين بطريق النصر فقط على مرحلتين وترك الحارة الأخرى لمرور السيارات، وستكون مدة الأعمال يوم واحد فقط، وهو يوم الجمعة الموافق 22/9/2017 اعتبارًا من الساعة 12 ليلًا وحتى الساعة السادسة صباحا.

وستكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.

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