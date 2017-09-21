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العصار يشهد توقيع عقد إعادة هيكلة «حلوان للصناعات الهندسية»

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العصار يشهد توقيع عقد إعادة هيكلة «حلوان للصناعات الهندسية» العصار يشهد توقيع عقد إعادة هيكلة «حلوان للصناعات الهندسية»

التحرير

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شهد محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، توقيع عقد اتفاق بين وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في شركة "حلوان للصناعات الهندسية" (مصنع 99 الحربي)، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مع شركة "إن آي كابيتال" لإعادة هيكلة الهيكل المالي للشركة وتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات تطوير الشركة.

وصرح العصار بإن الوزارة تعاقدت مع شركة "إن آي كابيتال"، وفق خطتها في تطوير شركاتها لتحسين العملية الإنتاجية، رفع مستوى الجودة، الارتقاء بمستوى العمالة للنهوض بقطاع الإنتاج الحربي، لما له من أهمية في المساهمة في المشروعات القومية للدولة، وتقديم الدعم لكافة أجهزة الدولة، إلى جانب دورها الرئيسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة.

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وأضاف أن "إن آي كابيتال" فحصت الشركات المختلفة التابعة للوزارة، بهدف اختيار عدد منها للبدء في مساعدتها ورفع كفاءتها وتطويرها، للوصول إلى أعلى مستويات الجودة بها، وتم وضع خطة زمنية واضحة وممنهجة مع الشركة لتيسير سير العمل لديها، وتوفير كافة البيانات والخدمات التي تساعدهم على الانتهاء من أداء عملية تطوير الشركات في الوقت المحدد، وبأعلى كفاءة مطلوبة.

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التحرير

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