أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تسمم طفلة وشقيقها بسبب وجبة "فسيخ" في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تسمم طفلة وشقيقها بسبب وجبة "فسيخ" في بورسعيد

10:03 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

وجبة فسيخ - أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب شخصان بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بتسمم غذائي، عقب تناولهما وجبة فسيخ.

تلقى اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الضواحي بورود إشارة من مستشفى بورسعيد العام بوصول كل من: "مريم.م.ع"، 13 عاما، و"أشرف.م.ع"، 16 عاما، يقيمون بمنطقة السلام، مصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر، وأجريت الإسعافات المطلوبة لهما.

وتبين من سؤال المصابين حدوث إصابتهما عقب تناولهما وجبة طعام "فسيخ " ونفوا الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر المطلوب وجار العرض على النيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء.. إصابة 12 في انقلاب ميكروباص على طريق ببورسعيد

    أخبار

  • حملات على محلات الفسيخ في المنوفية بعد تسمم سيدة ونجليها

    أخبار

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل النقيب العام لمعلمي

    أخبار

  • بالصور.. ضبط ربع طن "كافيار" منتهي الصلاحية في بورسعيد

    أخبار

إعلان

d0c2ed1bda.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا