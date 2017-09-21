تسمم طفلة وشقيقها بسبب وجبة "فسيخ" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب شخصان بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بتسمم غذائي، عقب تناولهما وجبة فسيخ.

تلقى اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الضواحي بورود إشارة من مستشفى بورسعيد العام بوصول كل من: "مريم.م.ع"، 13 عاما، و"أشرف.م.ع"، 16 عاما، يقيمون بمنطقة السلام، مصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر، وأجريت الإسعافات المطلوبة لهما.

وتبين من سؤال المصابين حدوث إصابتهما عقب تناولهما وجبة طعام "فسيخ " ونفوا الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر المطلوب وجار العرض على النيابة.