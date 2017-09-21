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تعرف على أسباب ترهلات الجسم.. وطرق علاجها وتجنب حدوثها

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مصراوي Masrawy

تعرف على أسباب ترهلات الجسم.. وطرق علاجها وتجنب حدوثها

09:51 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

تعرف على أسباب ترهلات الجسم.. وطرق علاجها وتجنب حدوثها

تعرف على أسباب ترهلات الجسم.. وطرق علاجها وتجنب ح

كتب - هشام عواض:

الترهلات من المشكلات المحرجة التي تواجهها بعض السيدات، ويحدث تمدد الجلد بسبب العديد من الأسباب منها الحمل ومرحلة ما بعد انقاص الوزن.

وكشف الكابتن محمد باتيستا، مدرب الرياضة البدنية لـ"مصراوي"، عن الحالات التي تسبب تمدد الجلد وكيفية علاج الأمر، قائلًا أن الجلد من أجزاء الجسم التي تتمدد بسهولة جدًا، إذا احتاج جسمك أن يزيد.

قال "باتيستا"، إن حالات تمدد الجسم منها الحمل، ففي حالة الحمل جلد البطن يتمدد بسهولة و‏يزيد حجمه، وفي حالة الأكل بكثرة فيزيد الخصر والأجناب، وفي حالة ثالثة وهي لو الشخص يمارس تمارين أوزان وعضلاته ستزيد فهذا يعمل على تمدد الجلد حتى يأخذ زيادة حجم العضل.

وأضاف"باتيستا"، أن في هذه الحالات يكون تمدد الجلد أمر طبيعي ووارد الحدوث ولا يوجد مشكلة فيه، لكن تكمن المشكلة في عودته مرة أخرى للانكماش بعد الحمل أو إنقاص الوزن، ومن الممكن أن يتعرض الشخص لثلاث حالات أن لا يعود للانكماش أو ينكمش لكن ليس كما كان أو ان لا ينكمش من الأساس.

وتختلف كل حالة من هذه الحالات لعدة عوامل وهي كمية الوزن الذي نقصته وطبيعة جلدك والجينات، بمعنى أن هناك أشخاص ينقصون أوزانهم ولا يصابون بأي ترهل وهناك أشخاص العكس، فالجينات تلعب دورًا في بعض الأحيان.

وأشار كابتن اللياقة البدنية أن الحل لهذه المشكلة هي أن يجب أن تنزل نسبة دهون من جسمك لأهل درجة ممكن عن طريق النظام الغذائي، ويجب من بداية الدايت أن تبدأ خاصة مقاومة الأوزان، حتى تساعد العضلات لتعويض الفراغ الذي تتركه .

ومن الأمور الهامة التي تساعد على معالجة مشكلة الترهلات هي عدم التسرع في الحصل على النتائج، فنزول الوزن ببطئ أو وطريقة صحية يأخذ وقت حسب طبيعة الجسم وسيساعد على تقليل فرص حدوث الترهلات

ويجب الحذر من تطبيق الأنظمة الغذائية القاسية أو النزول السريع للوزن، لأنه يزيد فرص الترهلات لأنه يدمر العضلات التي تساعدك على شد الترهلات.

 

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مصراوي Masrawy

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