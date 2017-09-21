وفاة "جد إيطاليا" عن 111 عاما
وفاة "جد إيطاليا" عن 111 عاما
10:01 ص الخميس 21 سبتمبر 2017
أكبر معمر في إيطاليا
روما (أ ش أ)
توفى أكبر معمر في إيطاليا عن عمر يناهز 111 عاما في مدينة كالياري بجزيرة سردينيا، والتي تضم عددا كبيرا من المعمرين ممن تخطوا المائة.
وتوفي فاليريو بيروتدي، والذي كانت وسائل الإعلام الإيطالية تطلق عليه لقب "جد إيطاليا"، والذي كان يعيش في كالياري بجزيرة سردينيا المطلة على البحر المتوسط، وهي الجزيرة التي أثارت فضول العلماء طويلا بسبب طول عمر سكانها المثير للإعجاب.
وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي أن بيروتدي كان يعمل مزارعا حتى سن 85 عاما، وكان يتبع النظام الغذائي النموذجي المنتشر في منطقة البحر المتوسط، مع الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، إلى جانب الجبن والنبيذ الأحمر، كما كان مغرما بالحلوى، والتي تناول الكثير منها في عيد ميلاده الـ 111 الذي احتفل به في نوفمبر الماضي وسط أحفاده.
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