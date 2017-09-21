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حركة المرور: سيولة مرورية بالعاصمة والجيزة

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مصراوي Masrawy

حركة المرور: سيولة مرورية بالعاصمة والجيزة

09:48 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

حركة المرور: سيولة مرورية بالعاصمة والجيزة

حركة المرور - أرشيفية

كتب - فتحي سليمان:

شهدت حركة السير صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة ومعدلات سير طبيعية على كافة المحاور بالقاهرة الكبرى.

وشهدت القاهرة معدلات سير طبيعية وسيولة مرورية على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تسير بصورة هادئة ولا توجد أعطال أو أية مُصادمات ولا يُنصح بتعديل مسارات للقادم من شارع الثورة في الاتجاهين.

كما يسير محور المشير بصورة طبيعية وجيدة في الاتجاهين، أما عن شارع صلاح سالم والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر؛ فالحالة أقل من العادية في الاتجاهين القادم والمتجه، والهدوء والسيولة المرورية يسودان جميع محاور بالجيزة.

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