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متورط في 13 قضية.. سقوط خليفة "خُط الصعيد" في قنا

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مصراوي Masrawy

متورط في 13 قضية.. سقوط خليفة "خُط الصعيد" في قنا

09:54 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

قنا - عبدالرحمن القرشي:
ضبطت إدارة البحث الجنائي بمحافظة قنا، "محمد عيضة محمد" المعروف إعلاميًا بـ"خليفة خُط الصعيد" والمتورط في 13 قضية "قتل - استيلاء على أراضي - التجارة بالأسلحة غير المرخصة - الشروع في القتل".

ووضع اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا خطة أمنية محكمة عقب الاستعانة بمعلومات التحريات السرية المتواترة حول خط سير المتهم، وبنصب عدد من الكمائن المتحركة وعناصر مراقبة تلازم خلال تحرك المتهم إلى أن تم القبض عليه داخل مدينة نجع حمادي دون مقاومة للأجهزة الأمنية، وبحوزته طبنجة "هكلر" ألمانية الصنع.

وأفاد مصدر أمني بأن المتهم سالف الذكر كان يسعى لإقامة تشكيل عصابي يستهدف الخطف والسرقات من كافة محافظات الصعيد انتهاجا للأحد أفراد عائلته المدعو "نشأت عيضة" المعروف بـ"خُط الصعيد" عقب ثورة 30 من يونيو، الذي تم القبض عليه منذ عامين والصادر بحقه 269 حكما بالسجن علاوة على حكم بالإعدام شنقا في قضايا جنائية متنوعة.

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