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سلمى حايك تتبرع 100 ألف دولار لضحايا زلزال المكسيك وتناشد معجبيها للتبرع

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مصراوي Masrawy

سلمى حايك تتبرع 100 ألف دولار لضحايا زلزال المكسيك وتناشد معجبيها للتبرع

09:52 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

سلمى حايك تتبرع 100 ألف دولار لضحايا زلزال المكسيك وتناشد معجبيها للتبرع

القاهرة (د ب أ)
أطلقت الممثلة المكسيكية الشهيرة سلمى حايك حملة تبرعات لضحايا الزلزال في المكسيك، وبدأت بالتبرع بمئة ألف دولار، حسب نشرته عبر حسابها على انستجرام .

وقالت حايك، ذات الأصل اللبناني، باللغة الإنجليزية في الفيديو إنها تشعر بما يمر به بلدها المكسيك وتتذكر ما حدث لها عندما تم إجلاؤها بسبب زلزال وقع عام 1985 عندما "فقدت الكثير من الأصدقاء" والأهل الأعزاء.

وقالت حايك، 51 عاما، :"لقد مر بي ما يحدث في أعقاب كارثة بهذا الحجم، وهو أمر مروع".

وأضافت أنه لذلك أطلقت حملة "تمويل جماعي" لمحاولة جمع الأموال لمساعدة الأسر التي تعيش حاليا في كابوس في المكسيك". مناشدة متابعيها للتبرع بما يمكنهم تقديمه.

وكانت المكسيك قد تعرضت لزلزال بلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر أمس الأول الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير وإلحاق الأضرار بمئات المباني .

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