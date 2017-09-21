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تحذير روسي من مغبة إطلاق "قسد" النار على قوات النظام في دير الزور

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مصراوي Masrawy

تحذير روسي من مغبة إطلاق "قسد" النار على قوات النظام في دير الزور

09:42 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

قوات من النظام السوري الى جانب جسر مدمر على الاطرا

(أ ف ب):

اتهمت ، الخميس، قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن بإطلاق النار على قوات النظام السوري بالقرب من دير الزور في شرق سوريا، وحذرت الجيش الأمريكي بالرد على أي حادث جديد من هذا النوع.

وصرح الجنرال ايجور كوناشينكوف من الجيش الروسي في بيان "القوات السورية تعرضت مرتين لقصف كثيف من مدافع ومدافع هاون، انطلاقًا من مواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات حيث ينتشر مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية والقوات الخاصة الأمريكية".

وتابع أن عسكريين من القوات الخاصة الروسية موجودون حاليًا مع قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد في المناطق التي تعرضت لإطلاق النار.

وأبلغت موسكو مسؤولا رفيعا في الجيش الأمريكي عبر قناة تواصل في قطر بأن "أي محاولات لإطلاق النار من مناطق ينتشر فيها مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية سيتم وضع حد لها على الفور".

وجاء في بيان الجيش الروسي "ستتعرض المواقع التي ينطلق منها إطلاق النار في هذه المناطق على الفور للضرب بكل التجهيزات العسكرية المتوافرة".

وكانت روسيا اتهمت الثلاثاء قوات سوريا الديموقراطية باستهداف الجيش السوري وعرقلة تقدمه عند نهر الفرات باتجاه مناطق سيطرة تنظيم داعش في مدينة دير الزور الحدودية.

وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحًا لعمليتين عسكريتين: الأولى يقودها الجيش السوري بدعم روسي في مدينة دير الزور وريفها الغربي، والثانية تشنها قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي ضد الجهاديين في الريف الشرقي.

وتتالف قوات سوريا الديموقراطية من فصائل كردية خصوصا وعربية تقاتل ضد تنظيم داعش، ولم تحدث أي مواجهة من قبل بينها وبين قوات النظام.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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