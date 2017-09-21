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وزير الخارجية السعودي: توجد أدلة ووثائق تدين قطر بدعم الإرهاب

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية السعودي: توجد أدلة ووثائق تدين قطر بدعم الإرهاب

09:40 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

وزير الخارجية السعودي: توجد أدلة ووثائق تدين قطر بدعم الإرهاب

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الرياض (د ب أ)

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس بأن حل الأزمة القطرية سيكون خليجيا، وأكد أن هناك أدلة ووثائق تدين الدوحة.

وقال لقناة العربية :"على قطر وقف دعمها للإرهاب والتطرف، ووقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول".

وشدد على أنه : "يجب على قطر الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب".

وقال إن "قطر تدخلت في والسعودية والإمارات والبحرين والكويت... وتدخلت لإشعال الفتنة بين السلطة الفلسطينية وحماس... وهذه أمور معروفة".

وأضاف :"هناك أفراد مطلوبون لدعمهم الإرهاب ويعيشون معززين مكرمين في قطر".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدول المقاطعة لقطر "خططت لإخضاع قطر لوصاية شاملة"، وقال إن بلاده "عانت من حملة تحريض إعلامية شاملة"، وأنه "لا توجد أي أدلة للاتهامات التي تم توجيهها إلى قطر".

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