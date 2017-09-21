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البرلمان العربي يدعو إلى تأجيل الاستفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

البرلمان العربي يدعو إلى تأجيل الاستفتاء كردستان

09:39 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

البرلمان العربي يدعو إلى تأجيل الاستفتاء كردستان

مشعل السلمي

القاهرة (أ ش أ)

دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى تأجيل إجراء الاستفتاء حول انفصال الإقليم عن الدولة العراقية.

جاء ذلك وفق بيان للبرلمان العربي اليوم، في برقية بعث بعها الدكتور مشعل السلمي إلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

وقال السلمي، في البرقية، إن البرلمان العربي يتطلع إلى تأجيل الاستفتاء على استقلال الإقليم عن جمهورية العراق خاصة في ظل الظروف الداخلية والدولية والإقليمية الحالية والتي تستوجب الاستعاضة عن الاستفتاء بالجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويضمن حقوق الجميع ويضمن وحدة واستقرار دولة العراق بكل مكوناتها وأطيافها وسلامة وأمن الشعب العراقي التواق دائماً للعيش ضمن دولة واحدة وموحدة في ظل دولة العراق.

وأكد السلمي، في برقيته ،أن البرلمان العربي حريص كل الحرص على حقوق الشعب الكردي كما يحرص على حقوق الشعب العربي.

وشدد السلمي على اهتمام البرلمان العربي بدعم الشعب العراقي بكافة مكوناته دون تمييز، معرباً عن تقديره العالي للجهود الحثيثة التي قام بها رئيس الإقليم مسعود البرازاني والتي كان لها الأثر الأكبر في الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وما قام به الإقليم تجاه أشقائه النازحين من المحافظات العراقية لإقليم كردستان العراق جراء احتلال مدنهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

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