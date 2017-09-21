سكرتير المجمع المقدس يهنئ المسلمين بالسنة الهجرية

القاهرة (أ ش أ)

هنأ الأنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اسقف وسط القاهرة وتوابعها المسلمين في مصر والعالم بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال الأنبا رفائيل في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك " للتواصل الاجتماعي اليوم "نهنئ أخوتنا المسلمين في مصر وكل العالم ببدء العام الهجري الجديد جعله الله عاما مليئا بكل عمل صالح وبمعرفة الله".

وأعلنت دار الإفتاء الأربعاء أن يوم الخميس هو المتمم لشهر ذي الحجة للعام 1483، وأن الجمعة بداية العام الهجري الجديد، 1439.