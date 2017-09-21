مسؤول عراقي: بدء عودة 120 أسرة إلى قرية محررة من داعش

بغداد (أ ش أ)

أعلن مدير ناحية العظيم بمحافظة ديالى عبد الجبار العبيدي، اليوم الخميس، بدء عودة أكثر من 120 أسرة نازحة إلى قرية محررة شمال الناحية.

وقال العبيدي - في تصريح لقناة (السومرية) الإخبارية - "إن أكثر من 120 أسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها في قرية البو بكر (15 كم شمال ناحية العظيم، 63 كم شمال بعقوبة) بعد استكمال ملف التدقيق".

وأضاف أن هناك نازحين سيعودون إلى مناطقهم في الفترة القادمة.

وكانت آلاف الأسر النازحة قد عادت إلى ناحية العظيم خلال الأشهر الماضية بإشراف من قبل لجنة حكومية عليا.