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مسؤول عراقي: بدء عودة 120 أسرة إلى قرية محررة من داعش

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مصراوي Masrawy

مسؤول عراقي: بدء عودة 120 أسرة إلى قرية محررة من داعش

09:33 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

مسؤول عراقي: بدء عودة 120 أسرة إلى قرية محررة من داعش

أرشيفية

بغداد (أ ش أ)

أعلن مدير ناحية العظيم بمحافظة ديالى عبد الجبار العبيدي، اليوم الخميس، بدء عودة أكثر من 120 أسرة نازحة إلى قرية محررة شمال الناحية.

وقال العبيدي - في تصريح لقناة (السومرية) - "إن أكثر من 120 أسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها في قرية البو بكر (15 كم شمال ناحية العظيم، 63 كم شمال بعقوبة) بعد استكمال ملف التدقيق".

وأضاف أن هناك نازحين سيعودون إلى مناطقهم في الفترة القادمة.

وكانت آلاف الأسر النازحة قد عادت إلى ناحية العظيم خلال الأشهر الماضية بإشراف من قبل لجنة حكومية عليا.

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مصراوي Masrawy

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