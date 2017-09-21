بالصور.. الجورب الملون مع الكعب العالي موضة بداية الشتاء

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة يكون اختيار الجورب للأحذية الكلاسيكية ذات الكعب العالي يكون بسيط جدًا، شفاف، لا يحتوي على أي نقوشات، وبالطبع طويل جدًا لا تظهر نهايته.

وفي السنوات الماضية أصبحنا نشاهد جوارب الثمانينات والسبعينات منها الشبكية، وذات النقوشات، ولكنها مازالت تحتفط بطولها الذي يغطي نهايته الفستان أو "الجيب".

هذا العام أطلقت العديد من بيوت الأزياء العالمية أشهرهم دولشي آند جابانا موضة الجورب القصير على الحذاء الكلاسيكي ذو الكعب العالي، الذي لم نكن نرتديه سوى على الأحذية الرياضية أو الكاجوال.

كما أن بعض بيوت الأزياء، أرفقته مع الحذاء عند صناعته، ليصبح نوع جديد من الأحذية.