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بالصور.. أنواع الجينز والأفضل لشكل جسمك

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أنواع الجينز والأفضل لشكل جسمك

08:44 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

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كواليس اختيار ملكة الأناقة في مسابقة ملكات جمال مصر 2017

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كواليس اختيار ملكة الأناقة في مسابقة ملكات جمال 2017

كتب - هشام عواض:

الجينز من قطع الملابس الأكثر استخدامًا من ضمن أزياء الفتيات أو الرجال خاصةً في هذا العصر، والذي يمنح إطلالة عصرية ومريحة.

وللجينز أنواع مختلفة كل منا يفضل فعضها عن بعض، فهناك شباب يفضلون الجينز الواسع الذي يعطي إحساس بالراحة، أو الجينز الضيق قليلًا الذي ييعطي إنطباع أكثر رسمية، وذكر موقع "realmenrealstyle"، أنواع الجينز الشبابي.

- النحيف

يعبتر أحدث إضافة إلى عائلة الجينز، وتصميمه ضيف عند الروكين من الأعلى.

- المجسم 

وهو ليس ضيق جدًا وليس فضفاضًا جدًا، لكنه ضئيل، وله اتساع واحد من فوق إلى الأسفل.

- المنتظم

وهو بنطلون منتظم على الساق، ويتسع قليلًا من الركبة لأسفل.

- المريح

وهو فضفاض قليلًا من الخصر إلى فتحة الساق.

- الباجي

الباجي أو الفضاض، وهو المريح الواسع عند الفخذين والساقين.

وتتناسب هذه الأنواع مع بعض الأشخاص نسبةً إلى شكل أجسامهم، فالجينز "الباجي" يتناسب مع شكل جسم معين، والنحيف يتناسب مع شكل جسم أخر وهكذا. ونوضح هذا في الصور التالية:

 

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