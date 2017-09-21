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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 37

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 37 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 37

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس، ارتفاعًا جديدًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، وحالة الرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 37

الإسكندرية 23 32

بلطيم 24 31

مطرح 21 30

السلوم 20 30

سيوة 22 38

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

العريش 21 32

رفح 21 31

الإسماعيلية 22 37

السويس 23 37

رأس سدر 26 37

نخل 18 34

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نويبع 26 35

طابا 21 33

الطور 25 38

شرم الشيخ 25 37

الغردقة 28 38

مرسى علم 26 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 23 37

المنيا 23 38

أسيوط 21 39

سوهاج 23 40

قنا 24 40

الأقصر 24 40

أسوان 24 41

أبو سمبل 24 41

الوادى الجديد 23 39

شلاتين 25 36

حلايب 27 34

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