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مصرع سائق وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع سائق وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بسوهاج

08:21 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

مصرع سائق وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى سائق مصرعه وأصيب سائق آخر وعامل، اليوم الخميس، في حادث تصادم بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج .

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 18871 ملاكي سوهاج قيادة صلاح أحمد سلامة (40 عامًا) مشرف نشاط زراعي ويقيم دائرة مركز جهينة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر واصطدم بتروسيكل " بدون لوحات معدنية " قيادة أنصاري عبد الوهاب هريدي 40 عاماً عامل ويقيم بناحية البلابيش دائرة المركز .

نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وإصابة كلاً من قائد السيارة وحسن عبد الوهاب هريدي 34 عاماً عامل " من مستقلي التروسيكل " بجروح وكدمات متفرقة بالجسم .

نُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر عن ذلك محضر جنح المركز.

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