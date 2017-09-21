أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أديب: الاقتصاد يتعافى والأسعار «مش هتنزل».. ولازم دخل المواطن (فيديو)

Google+ Print
أديب: الاقتصاد يتعافى والأسعار «مش هتنزل».. ولازم دخل المواطن (فيديو) أديب: الاقتصاد يتعافى والأسعار «مش هتنزل».. ولازم دخل المواطن (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الأربعاء، إن كافة التقارير تُشير إلى أن تتعافى لأول مرة اقتصاديًا من بعد ثورة 2011، ورغم هذا لا يشعر المواطن بذلك، حيث أن ما يهمه هو الأسعار والدخل الشهري الخاص به.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «كل ما يحدث من تقدم اقتصادي لن يحدث عنه رضا كبير إلا حينما يزيد دخل المواطن الحقيقي، وهو الفارق بين الدخل والمصروف».

شاهد أيضا

وتابع: «الأسعار لن تهبط، ولكن التطور الاقتصادي هيخلي المرتبات أعلى، اللي كان بياخد 100 يبقوا 130 مثلًا، وبذلك الحياة تتحسن، لكن الأسعار مش هتنزل، الكلام إن لما الدولار سعره ينزل الأسعار هتنزل وهم ومش حقيقي، مفيش تاجر هينزل سعر سلعة بعد ما رفعه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا