أديب: الاقتصاد يتعافى والأسعار «مش هتنزل».. ولازم دخل المواطن (فيديو)

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الأربعاء، إن كافة التقارير تُشير إلى أن مصر تتعافى لأول مرة اقتصاديًا من بعد ثورة 2011، ورغم هذا لا يشعر المواطن بذلك، حيث أن ما يهمه هو الأسعار والدخل الشهري الخاص به.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «كل ما يحدث من تقدم اقتصادي لن يحدث عنه رضا كبير إلا حينما يزيد دخل المواطن الحقيقي، وهو الفارق بين الدخل والمصروف».

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وتابع: «الأسعار لن تهبط، ولكن التطور الاقتصادي هيخلي المرتبات أعلى، اللي كان بياخد 100 يبقوا 130 مثلًا، وبذلك الحياة تتحسن، لكن الأسعار مش هتنزل، الكلام إن لما الدولار سعره ينزل الأسعار هتنزل وهم ومش حقيقي، مفيش تاجر هينزل سعر سلعة بعد ما رفعه».